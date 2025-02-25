Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var...
Antalya’nın Alanya ilçesinde virajda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada aynı araçta bulunan 4 kişiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
Feci kaza, dün gece 23.45 sıralarında Alanya’nın Kestel Mahallesi Dim çayı mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Abdi S. Y. (29) idaresindeki 33 AGD 887 plakalı Honda marka otomobil Dimçayı mevkiine geldiğinde viraja girdiği sırada yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından yolcu olan Ersin Barcın’ın (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılardan otomobil sürücüsü Abdi Semih Y. (29) ve otomobilde yolcu olan Abdullah A.(35) ile Senar S. (44) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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