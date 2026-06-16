Vize randevusu şikayetlerinde artış: 'İddialar sistemin şeffaf çalışmadığı yönündeki endişeleri artırıyor'

Şikayetvar verilerine göre, vize aracılık ve danışmanlık kategorisinde mayıs ayının son haftasında 47 olan şikayet sayısı, haziranın ilk haftasında 184'e yükseldi.

Yıl boyunca haftalık şikayetler genel olarak 120 ila 190 bandında seyrederken, haziran ayının başlamasıyla birlikte haftalık bazda artış oranının yüzde 291 olarak gerçekleştiği aktarıldı.

EN ÇOK BU KONULARDA ŞİKAYET EDİLİYOR

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular şöyle sıralandı:

Randevu bulunamaması Başvuru süreçlerinin uzaması Evrak işlemlerindeki aksaklıklar Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması Ücret iadesi taleplerinin gecikmesi Başvuru durumu hakkında bilgi alınamaması

"MAĞDURİYETİM ARTIYOR"

Konuyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerden bazılarıysa şöyle: