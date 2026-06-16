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Vize randevusu şikayetlerinde artış: 'İddialar sistemin şeffaf çalışmadığı yönündeki endişeleri artırıyor'

Vize randevusu şikayetlerinde artış: 'İddialar sistemin şeffaf çalışmadığı yönündeki endişeleri artırıyor'

16.06.2026 12:32:00
Güncellenme:
DHA
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Vize randevusu şikayetlerinde artış: 'İddialar sistemin şeffaf çalışmadığı yönündeki endişeleri artırıyor'

Vize aracılık ve danışmanlık hizmetlerine yönelik şikayetler haziran ayının ilk haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 291 oranında artış gösterdi. Konuyla ilgili bir şikayette, "Randevulara erişemezken bazı kullanıcıların bot yazılımlarla işlem yapabildiğine yönelik iddialar, sistemin adil ve şeffaf çalışmadığı yönündeki endişeleri artırıyor" ifadeleri kullanıldı.
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Şikayetvar verilerine göre, vize aracılık ve danışmanlık kategorisinde mayıs ayının son haftasında 47 olan şikayet sayısı, haziranın ilk haftasında 184'e yükseldi.

Yıl boyunca haftalık şikayetler genel olarak 120 ila 190 bandında seyrederken, haziran ayının başlamasıyla birlikte haftalık bazda artış oranının yüzde 291 olarak gerçekleştiği aktarıldı.

EN ÇOK BU KONULARDA ŞİKAYET EDİLİYOR

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konular şöyle sıralandı:

  1. Randevu bulunamaması
  2. Başvuru süreçlerinin uzaması
  3. Evrak işlemlerindeki aksaklıklar
  4. Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması
  5. Ücret iadesi taleplerinin gecikmesi
  6. Başvuru durumu hakkında bilgi alınamaması

"MAĞDURİYETİM ARTIYOR"

Konuyla ilgili platforma ulaşan şikayetlerden bazılarıysa şöyle:

  • "Vize randevusu almak için sisteme giriş yaptığımda hesabım kilitlendi. Randevular açıldığında ise hangi tarihi seçersem seçeyim 'kontenjan dolu' uyarısıyla karşılaştım ve işlemimi tamamlayamadım. Birkaç deneme sonrasında sisteme erişimim tamamen engellendi. Randevulara erişemezken bazı kullanıcıların bot yazılımlarla işlem yapabildiğine yönelik iddialar, sistemin adil ve şeffaf çalışmadığı yönündeki endişeleri artırıyor."
  • "Yaklaşık 8 aydır vize başvurusu yapabilmek için randevu almaya çalışıyorum ancak sistemde uygun tarih bulamıyorum. Bu nedenle başvuru sürecim ilerleyemiyor ve seyahat planlarımı netleştiremiyorum. Yetkililere ulaşmak için e-posta göndermeyi denedim ancak geri dönüş alamadım. Süreçle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmaması mağduriyetimi artırıyor."
  • "Vize randevusu oluşturabilmek için sisteme giriş yapmaya çalışıyorum ancak günlerdir hesabıma erişemiyorum. Sürekli teknik hata alıyorum ve bu nedenle randevu oluşturamıyorum. Tarayıcı, cihaz ve bağlantı değişikliği dahil önerilen tüm adımları denememe rağmen sorun çözülmedi. Destek ekibiyle iletişime geçsem de somut bir çözüm sunulmadı. Sistemsel sorun nedeniyle uygun randevuları kaçırıyor ve seyahat planımı gerçekleştirememe riskiyle karşı karşıya kalıyorum."
  • "Vize randevu bekleme listesine kayıt olmak isterken sistem hata veriyor ve ödeme aşamasına geçmiyor. Bu nedenle başvurumu tamamlayamıyor ve bekleme listesine dahil olamıyorum. Uzun süredir devam eden teknik sorun nedeniyle randevu sürecine erişememek hem zaman kaybına hem de mağduriyete yol açıyor."
  • "Vize başvurumu seyahat tarihinden haftalar önce yapmama rağmen pasaportum hâlâ teslim edilmedi. Yaklaşan uçuş tarihime rağmen başvuru süreciyle ilgili net bilgi alamıyor, yetkililere yaptığım başvurulardan da sonuç alamıyorum. Yaşanan gecikme nedeniyle seyahat planım riske girmiş durumda.”
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