Yağmur sonrası Karabük'te heyelanlar meydana geldi
Karabük’ün Yenice ilçesinde aşırı sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.
Karabük ve ilçelerinde sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesinde aralıksız devam eden sağanak yağmur sonrası yollar göle dönerken Atatürk Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için çalışmalar başlatıldı.
Öte yandan Yenice - Zonguldak karayolunda suların getirdiği çakıl ve taşlar trafiğin akışında olumsuzluklar yaşanmasına neden oluyor.
Toprağın yağmur suyunu taşıyamaması nedeniyle suların yüzeysel suya dönüştüğünü yer yer heyelanların meydana geldiğini belirten Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, heyelanların devam ettiğini söyledi.
Çaylı, yağışın aralıksız devam etmesi halinde afet durumunun kaçınılmaz olacağını ifade etti.
Belediye olarak çalışmalarını sürdüklerini aktaran Çaylı, koordinasyonun oluşturulduğunu kaydetti.
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