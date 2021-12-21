Yalnız yaşadığı villasında ölü bulundu
Adıyaman'da Hüsnü Naim Yaldız (62) isimli kişi, kent merkezinin yakınlarındaki yalnız yaşadığı villada ölü bulundu.
Çelikhan kara yolu üzerinde kent merkezine 5 kilometre mesafedeki villada yaşayan Hüsnü Naim Yaldız'dan haber alamayan yakınları adrese gitti.
Zili çalan yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Yaldız’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Yaldız'ın cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Hüsnü Naim Yaldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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