Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 19:55

Güncelleme: 01.09.2023 - 19:55

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.B. ve K.E'nin, Çavuşçiftliği köyündeki ev ve eklentilerinde uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin evinde arama yapan ekipler, 1 kök kenevir bitkisi, 12,4 gram kubar esrar, 3,4 gram skunk, 20,7 gram metamfetamin, 22 adet fişek halinde daralı ağırlığı 18,6 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu öğütme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 58 fişek, tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 sikke, 9 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.B. ve K.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamca tutuklandı.