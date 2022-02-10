Yalova'daki ilkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde su basması nedeniyle ilkokulun laboratuvarında kimyevi maddelerin tepkimesi sonucu oluşan duman tahliye edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA
10 Şubat 2022 Perşembe, 21:35
Yalova'daki ilkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
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Çiftlikköy ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası 75. Yıl Namık Kemal İlköğretim Okulu bodrum katını su bastı.

Buradaki laboratuvara ulaşan su kimyevi maddelerin tepkimesine yol açtı.

DUMAN OLUŞTU

Tepkime sonrasında okulun bodrum katında oluşan dumana Yalova AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Zararsız olduğu belirlenen dumanın tahliyesi gerçekleştirilirken olayla ilgili tahkikatın (soruşturma) sürdüğü bildirildi.


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