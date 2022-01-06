Yandaş Takvim'in hedef gösterdiği İBB çalışanı Fatma Yavuz: Bu bir "güvercin tedirginliği"

06 Ocak 2022 Perşembe, 19:01

İktidara yakın yandaş Takvim gazetesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Fatma Yavuz'u hedef gösterdi.

Yavuz da sosyal medya hesabından konuya dair açıklamada bulundu. "Bu bir "güvercin tedirginliği' yazısıdır! Birkaç gündür insafsız saldırıların hedefi oluyorum. Bu ahlaksızlığa susarak yanıt vermeyeceğim, aksine haykıracağım. Bu sefer kimse duymadık, yetişemedik, bilemedik diyemeyecek!" diyen Yavuz, "Şunu bilin ki bu işler hep ucuz insanlara, ucuz tetikçilere havale edilir. En saçma hedef göstermeler can alır bu ülkede" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yandaş Takvim, "Başörtülü çalışan olarak parlatılan İBB İnanç Masası çalışanı Ermeni asıllı Fatmaz Yavuz Atatürk'e ve Türk milletine hakaret etti. Türklerin soykırım yaptığı yalanına sarılan Yavuz, Ülkücüler için de 'hırsız' ithamlarında bulundu" spotuyla verdiği haberin görselinde "Ekrem tam kendine göre çalışan bulmuş" , "Türk düşmanı Ermeni sevici" gibi ırkçı ve şoven ifadelerle Fatma Yavuz'u hedef gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Fatma Yavuz, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

Bu bir "güvercin tedirginliği" yazısıdır!

Birkaç gündür insafsız saldırıların hedefi oluyorum. Bu ahlaksızlığa susarak yanıt vermeyeceğim, aksine haykıracağım. Bu sefer kimse duymadık, yetişemedik, bilemedik diyemeyecek! pic.twitter.com/99oQoDsRyy — ????? ?????? (@fatmayavuz08) January 6, 2022

"HRANT DİNK'E DA AYNI İTİBARSIZLAŞTIRMAYI YAPIP KATİLLERE HEDEF YAPTILAR"



Bu bir "güvercin tedirginliği" yazısıdır! Birkaç gündür insafsız saldırıların hedefi oluyorum. Bu ahlaksızlığa susarak yanıt vermeyeceğim, aksine haykıracağım. Bu sefer kimse duymadık, yetişemedik, bilemedik diyemeyecek!

Onlara cevap verme diyen dostlarıma saygı duymakla beraber katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Bu topraklarda her haklıya sus tavsiyesi verilmesini eleştiriyor ve kabul etmiyorum. Susmayacağım!

Bu iş birkaç trolün siyasi rant için yaptığı kötü ödev seviyesini çoktan aştı. Bu manşetin bu ülkede ne anlama geldiğini herkes gayet iyi biliyor. Rahmetli Hrant Dink'e da aynı itibarsızlaştırmayı yapıp katillere hedef yaptılar. Görüyorum ki bir arpa boyu yol almamışız.

"HRANTLAR ÖLMESİN DİYE ÇABA GÖSTERMENİN BİR İFADESİDİR"



Boş ver demeyin kalbinizi kırarım. Neyi boş vereyim? Bu ülkedeki en trajik cinayetler paçavra gazetelerin, ahlaksız trol kalemlerin hedef göstermesi ile işlenmedi mi?

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Ne olması gerekiyor ciddiye almam için? Takvimin değil de New York Times'ın manşet atması mı? Şunu bilin ki bu işler hep ucuz insanlara, ucuz tetikçilere havale edilir. En saçma hedef göstermeler can alır bu ülkede.

Bak Takvim Parçası! Ben bu ülkeye aşığım, Türk düşmanı olmam mümkün değil çünkü Türk'üm. Ermeniliğim Hrant'ın hikayesinin peşinden giderken yüklendiğim bir gönül kimliğidir. Bir daha bu ülkede Hrantlar ölmesin diye çaba göstermenin bir ifadesidir.

Müslümanlığıma gelince;Benim kimliğimi Allah'ın adaleti emrettiğine olan imanım inşa etti.Beni tanıyan herkese sorun,beş vakit namaz kılan,oruç tutan,ritüellere titizlikle bağlı olan bir Müslüman olduğumu söyleyecektir.Kimse Türklüğümü,Müslümanlığımı sorgulayamaz.Haddinizi bilin!

"BEN DİNİMİ, DİNİNİ İKTİDARININ ARSASI YAPANLARDAN DEĞİL YUNUS'LARAN ÖĞRENDİM"

