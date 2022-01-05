Yandaşa 'liman' kıyağı kabul edildi

05 Ocak 2022 Çarşamba, 19:05

TBMM Genel Kurulu’nda, İYİ Parti’nin “dar ve sabit gelirli yurttaşların, yapılan zamlardan ne kadar etkilendiğinin, ekonomik kayıplarının ve yaşanacak mağduriyetlerin araştırılması”, HDP’nin “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin getireceği borç yükünün araştırılması” ve CHP’nin “2016’dan bu yana yapılan sözlü sınavların araştırılması, varsa şaibelerin tespit edilmesi, yapılan yanlış uygulamaların düzeltilmesi” amacıyla araştırma komisyonlarının kurulmasına dair önergelerinin görüşülmesi istemleri reddedildi. Daha sonra stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.

‘YAĞMALAMA ZİHNİYETİ’

Daha önce bir torba tekliften çıkarılan ancak görüşmeleri başlayan yeni torba teklife eklenen “20’den fazla limanın işletme sürelerinin 49 yıla kadar ihalesiz uzatılmasını” öngören madde, muhalefetin tepkisini çekti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Limanların kiralama süreleri daha dolmadığı hâlde ihalesiz aynı firmalara veriyor olmak anayasaya aykırıdır, hukuksuzluktur, millet vicdanına sığmaz, etik değildir, kul hakkı yemektir. İktidarın, hangi kamu yararını gözeterek Katarlılara Antalya Limanı’nı, Limak’a Mersin Limanı’nı peşkeş çektiğini söylüyor olması gerekiyor. Hukuksuz, millet vicdanına aykırı olan bu karara sonuna kadar direneceğiz. Bu ihaleyi alanlar da bir gün yasalar karşısında bağımsız mahkemelerde bunun hesabını verecekler, tıpkı bunu onlara verenler gibi” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise “Bu yağmalama zihniyetidir. Sizin bu yaptığınız yolsuzluğa, kamu zararına yol açar. Buna oy veren milletvekilleri, çocuklarının yüzüne nasıl bakacak? Apaçık bir yolsuzluğun önü açılıyor. Bu maddeyi geri çekin” diye konuştu.

‘DEVLETİN MENFAATİNE’

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise teklifi, “Bizim asla ve kata, hiçbir zaman toplumun aleyhine bir yasa teklifi getirmemiz söz konusu değil. Burada olup biten hadise, var olan bir kira sözleşmesinin güncellenerek uzatılmasına dönük bir düzenlemedir ve halkımızın, devletimizin menfaatinedir” sözleri ile savundu. Tartışmaların ardından söz konusu madde, oylanarak kabul edildi.