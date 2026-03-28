Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yandaşlar 'soruşturma' diye duyurmuştu: ABB'den 'Mansur Yavaş' açıklaması

28.03.2026 17:15:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İktidara yakınlığı ile bilinen gazetelerde “Mansur Yavaş hakkında üçüncü soruşturma izni verildi” başlıklı haberler servis edildi. ABB konuya ilişkin yaptığı açıklamada haberleri yalanladı.

İktidara yakınlığı ile bilinen medya kuruluşları, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında çok sayıda 'inceleme aşamasında' olan yeni dosya bulunduğunu öne sürdü.

İddialara göre, ABB'de ihale süreçlerine ilişkin iddialar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

ABB YALANLADI

ABB basın birimi ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında "üçüncü soruşturma izni verildiği" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Mansur Yavaş hakkında üçüncü soruşturma izni verildi' başlıklı haberler gerçeği yansıtmadığı gibi tamamen yalan haberden ibarettir. Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilmiş iki ayrı soruşturma izni bulunmaktadır ve bu dosyalara ilişkin hukuki itirazlar yapılmış olup süreç Danıştay nezdinde devam etmektedir.

Söz konusu dosyalardan biri Dodurga bölgesinde imar rantına karşı sergilenen kararlı duruş nedeniyle, diğeri ise kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreç kapsamında denetim görevini yerine getirmediği iddiasıyla açılmıştır.

Bunun dışında yeni bir soruşturma izni söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür haber ve yorumlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

İlgili Konular: #Ankara #Mansur Yavaş #Soruşturma

İlgili Haberler

Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ve Cebeci Şehitliği’ni ziyaret etti: 'Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık'
Mansur Yavaş, Anıtkabir'i ve Cebeci Şehitliği’ni ziyaret etti: 'Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık' Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111'inci yılı dolayısıyla, devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir'i ve Cebeci Şehitliği'ni ziyaret etti. Mansur Yavaş, "Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi dualarla andık" ifadelerini kullandı.
Yandaşların hedefinde Mansur Yavaş var: 'Operasyon' sinyali mi?
Yandaşların hedefinde Mansur Yavaş var: 'Operasyon' sinyali mi? ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik soruşturma izninin ardından şimdi de belediyede görev yapan 10 isim hakkında ihaleler gerekçe gösterilerek soruşturma izni verildi. Öte yandan yandaş medya, Yavaş hakkında çok sayıda “inceleme aşamasında” olan yeni dosya bulunduğunu öne sürdü.
Bu oran birilerinin 'canını' sıkacak: Ankaralı AKP ve MHP'liler Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyor?
Bu oran birilerinin 'canını' sıkacak: Ankaralı AKP ve MHP'liler Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyor? AREA Araştırma’nın Mart 2026 raporu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara'daki belediye hizmetlerine ilişkin halkın memnuniyet oranlarını ortaya koydu. 27 bin kişiyle yapılan dev ankete göre Yavaş’a olan kişisel güven ve siyasi destek zirvedeki yerini korurken, belediyecilik hizmetlerinde seçmenden "altyapı ve trafik" uyarısı yapılıyor.