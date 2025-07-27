Yangın yerinde 'hırsızlık' iddiası: Tekme tokat dövüldü

Bursa’nın Gürsu ilçesinde başlayan orman yangını büyük bir alana yayılırken, yangın haberini alan birçok yurttaş bölgeye yardım etmek için koştu.

Bu sırada, Karahıdır köyüne dışarıdan gelen yabancı bir şahsın hırsızlık yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi, kalabalığın hedefi oldu. Tekme tokat dövülen şahıs, olay yerine gelen jandarma ekiplerince linçten son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı jandarma ekipleri güçlükle bölgeden uzaklaştırdı.

Şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.