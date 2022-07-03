Yangından eşyalarını kurtarmaya çalıştı, gözlerinde 'iltihap' oluştu

03 Temmuz 2022 Pazar, 12:10

Kırsal Çavuşköy Mahallesi'ndeki tek katlı kerpiç evde, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kudret ile eşi Hediye Gültekin (80), alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen Gültekin çiftini, komşuları evden çıkardı.

İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında Gültekin çifti, bir kez daha eve girerek eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

KADIN TABURCU EDİLDİ

Bu kez Gültekin çifti, alevler nedeniyle yaralandı. İlk müdahale sonrası Gültekin çifti, ambulanslarla Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de alevleri söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alzheimer hastası Hediye Gültekin tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan eşi Kudret Gültekin Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yanığa bağlı gözlerinde iltihap oluşan Gültekin'in tedavisinin yanık ünitesinde sürdüğü belirtildi.