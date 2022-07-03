Yangından eşyalarını kurtarmaya çalıştı, gözlerinde 'iltihap' oluştu
Balıkesir'in Manyas ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangında eşyalarını kurtarmaya çalışırken yaralanan Kudret Gültekin (82), Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yanığa bağlı gözlerinde iltihap oluşan Gültekin'in tedavisinin yanık ünitesinde sürdüğü belirtildi.
Kırsal Çavuşköy Mahallesi'ndeki tek katlı kerpiç evde, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kudret ile eşi Hediye Gültekin (80), alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen Gültekin çiftini, komşuları evden çıkardı.
İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında Gültekin çifti, bir kez daha eve girerek eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
KADIN TABURCU EDİLDİ
Bu kez Gültekin çifti, alevler nedeniyle yaralandı. İlk müdahale sonrası Gültekin çifti, ambulanslarla Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de alevleri söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Alzheimer hastası Hediye Gültekin tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan eşi Kudret Gültekin Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yanığa bağlı gözlerinde iltihap oluşan Gültekin'in tedavisinin yanık ünitesinde sürdüğü belirtildi.
Video Haberler
- Öğretmenleri, Kılıçdaroğlu'nu anlattı
- Antaly'da mermer fabrikası deposunda yangın
- Kablo hırsızlarına suçüstü: Anbean kameraya yansıdı
- İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı
- Geri dönüşüm deposunda yangın
- Özel birey Ali Eren'in tek hayali Tarkan ile tanışmak
- Rusya’nın Ukrayna sınırında patlama: 3 ölü
- Engelli kiracısını sokağa attı
- Vapur kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Kamyonetin kasasından düşen işçinin: 'O anları kamerada'
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Saray'daki ziyafet yargıya taşındı
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- 'Bana su bile döktürmediler'
- 'Kime gitti, kim aldı? İn midir, cin midir?'
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!