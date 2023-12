Yapı-Yol Sen’den AFAD Başkanlığı'na çağrı

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:21

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:21

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evin heyelan sebebi ile çökmesi sonucu, göçük altında iki yurttaşı kurtarmak için bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin göçük altında kaldı. Göçük altında kalan anne ve oğlun cansız bedenlerine ulaşılırken , 21 arama kurtarma personelinin ise tedavileri sürüyor.

Olay sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Yol, Yapı, Altyapı, Çevre ve Şehircilik,AFAD ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası (Yapı – Yol Sen) İzmir Şubesi Başkanı Ergün Küçükkaya, AFAD emekçilerinin çalışma şartlarının zorluğunu yıllardır paylaştıklarını ancak AFAD Başkanlığı’nın bir adım atmadığını söyledi.

“‘BEN YAPTIM OLDU’ ANLAYIŞI ZARAR VERİYOR”

Şube binasında gerçekleşen basın toplantısında Ergün Küçükkaya, “Personel yetersizliğinden, giyim yardımına, gidilen görevlerde yemek sorununa, liyakatsiz atamalarla akıldan, bilimden, kamu ve toplum yararından çok uzak yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerine kadar AFAD Başkanlığın 'ben yaptım oldu' anlayışı başta AFAD emekçileri olmak üzere nitelikli arama ve kurtarma hizmeti alması gereken halkımıza da zarar vermektedir. Afet hizmetleri gibi çok ciddi ve layığı ile yürütülmesi gereken bir hizmette yandaş sendikanın kurum içerisinde her türlü atamada söz sahibi olması, AFAD BAŞKANLIĞIN tek bir sendika üzerinden kadrolaşması AFAD EMEKÇİLERİNİN KURUMSAL AİDİYETİNİ yitirmelerine sebep olmuştur.

"TEDBİRLER ALINMALIDIR"

AFAD Başkanlığı’na bir kez daha çağrıda bulunan Küçükkaya, “7/24 başta deprem olmak üzere her türlü afette görev yapan AFAD EMEKÇİLERİNİN çalışma şartlarını bir an önce düzeltin. Çalışma barışına zarar verecek olan iş ve uygulamalardan, disiplin soruşturmalarından vazgeçin. Tüm AFAD emekçilerine kadro ayrımsız günün koşullarına uygun AFAD tazminatı verin. Nitelikli kamusal afet hizmetlerinin yürütülebilmesi için başta meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve sendikamız olmak üzere tarafların sosyal diyaloğuna açık olun. Afet hizmetleri 'ben yaptım oldu' anlayışıyla yürütülemez. Daha acı felaketler yaşanmadan bir an önce gerekli tedbirler alınmalıdır. Tekrar, heyelan sonucu yaşamlarını yitiren anne ve oğula rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır, göçük altında kalan tüm kurtarma emekçilerine de geçmiş olsun diyor sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.