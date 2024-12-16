Yargıtay savcısı, Şebnem Köker davasında beraat kararını bozmak için mütalaa verdi: ‘Tanıklar dinlenmeli’

Yayınlanma: 16.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.12.2024 - 04:00

İstinaf Mahkemesi, beraat kararında “Hukuka aykırılık yoktur” diyerek kararı onarken, Köker ailesi tanıkların dinlenmediğini ve bilirkişi incelemesi yapılmadığını belirterek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay savcısı kararın bozulması yönünde mütalaa verdi.

Cumhuriyet’e konuşan Köker ailesinin avukatı Nevraz Sığın, “Otel sahibi vardı, biz defalarca dinlenmesini istedik ancak mahkeme reddetmişti. Fizikçi bilirkişi incelemesi yapılmadı, bir heyetin oraya gidip keşif yapması ve rapor hazırlaması gerekiyor. Dosyada İbrahim diye bir olay tanığı var. Bir temizlik görevlisi ‘Biz İbrahim’i polisler odaya girmeden önce elinde bez parçasıyla odaya girerken gördük’ diyor. Biz defalarca sormamıza karşın o çelişki de giderilmedi. Bu gerekçelerden ötürü eksik inceleme yapıldığından savcı tarafından da bozma talep edildi.Bu gelişmeyi olumlu buluyoruz” dedi.

‘BİR HUKUK YARASI’

Köker’in babası Abdullah Köker ise “Bu kararın bozulacağını tahmin ediyorum. Bir insanlık hatası, bu bir hukuk yarası. Pek çok dinlenmeyen tanık var. Otel müdürünü değil de başkalarını dinlediler. Karar bozulmazsa çok büyük bir hata yaparlar” ifadelerini kullandı.