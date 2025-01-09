Yasa dışı yollarla yurda girerken yakalandılar!
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu14 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #afganistan #göçmen #PAKistan #EDirne
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