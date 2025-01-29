Yaşlı kadın eşi tarafından evinde asılı bulundu

Sinop’ta bir kadın, kocası tarafından evinde asılı halde bulundu. Kadının cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadın eşi tarafından evinde asılı bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 20:24

Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Gülbahar Sokak’ta bulunan Kent Kooperatifi E Blok’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 60’lı yaşlardaki Mükerrem T. isimli kadın, kocası tarafından evde asılı halde bulundu.

Kocasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Sinop #intihar #Kadın

İlgili Haberler

Samsun'da korkunç olay... Babasını işyerinde asılı halde buldu!

Samsun'da korkunç olay... Babasını işyerinde asılı halde buldu!
Kocaeli Kartepe’de TIR kabininde şüpheli ölüm: Asılı halde bulundu!

Kocaeli Kartepe’de TIR kabininde şüpheli ölüm: Asılı halde bulundu!
Ordu'da sır olay: Bir kişi merdiven boşluğunda asılı halde bulundu

Ordu'da sır olay: Bir kişi merdiven boşluğunda asılı halde bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler