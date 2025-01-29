Yaşlı kadın eşi tarafından evinde asılı bulundu
Sinop’ta bir kadın, kocası tarafından evinde asılı halde bulundu. Kadının cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Gülbahar Sokak’ta bulunan Kent Kooperatifi E Blok’ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 60’lı yaşlardaki Mükerrem T. isimli kadın, kocası tarafından evde asılı halde bulundu.
Kocasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kadının cenazesi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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