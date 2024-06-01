Yaylada takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Trabzon’un Köprübaşı ilçesine bağlı Sulak yaylasında takla atan kamyonetin sürücüsü İsmet Demiray (54), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 16:04
Yaylada takla atan kamyonetin sürücüsü öldü
Abone Ol google-news

Feci kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Sulak yaylasında meydana geldi.

İsmet Demiray’ın kontrolünü yitirdiği 61 ACT 168 plakalı kamyonet takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsmet Demirbay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demiray’ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.


trabzon haberleri

İlgili Haberler

Borna Barisic kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Borna Barisic kaç yaşında, nereli?

Borna Barisic kimdir? Trabzonspor'un transfer etmek istediği Borna Barisic kaç yaşında, nereli?
Denis Dragus kimdir? Trabzonspor'un anlaştığı Denis Dragus kaç yaşında, nereli?

Denis Dragus kimdir? Trabzonspor'un anlaştığı Denis Dragus kaç yaşında, nereli?
Muhammed Cham Kimdir? Trabzonspor'un istediği Muhammed Cham kaç yaşında, nereli?

Muhammed Cham Kimdir? Trabzonspor'un istediği Muhammed Cham kaç yaşında, nereli?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Aykut Kaya CHP'ye mi geçiyor?

İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Aykut Kaya CHP'ye mi geçiyor?
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
AKP’den doğurganlığı teşvik hazırlığı: Doğum iznine kademeli artış gündemde

AKP’den doğurganlığı teşvik hazırlığı: Doğum iznine kademeli artış gündemde
Kurban Bayramı yaklaşıyor! İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişi başladı

Kurban Bayramı yaklaşıyor! İstanbul’a kurbanlık hayvanların girişi başladı
Son dakika... Özgür Özel açıkladı: CHP'nin Belediyeler Birliği Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

Son dakika... Özgür Özel açıkladı: CHP'nin Belediyeler Birliği Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Haziran 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'

Ekrem İmamoğlu'ndan, Tevfik Göksu'ya ziyaret: 'Hepimizin kapısı birbirine açık'
Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı

Avukat Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı