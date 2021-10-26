Yazar ve muhabirlerimize ÇGD’den ödül yağmuru

26 Ekim 2021 Salı, 04:00

ÇGD 2019 ve 2020 Yılı Başarılı Gazetecileri ödülleri sahiplerini buldu. Cumhuriyet yazarları Miyase İlknur, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hıfzı Topuz ile gazetemiz muhabiri Seyhan Avşar törenle ödüllerini aldı. Muhabirimiz Avşar özel haberleriyle iki yıl üst üste ÇGD ödülüne layık görülmüş oldu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin (ÇGD) koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ödül törenleri önceki akşam Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapıldı. Törene, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra çok sayıda gazeteci katıldı. Açılış konuşmasını yapan ÇGD Genel Başkanı Can Güleryüzlü, “Bir nevi dayanışma etkinliği olan ödül törenlerimiz, halkın haber alma özgürlüğü çerçevesinde, kamu otoritelerini denetleme görevini mesleki değerlere leke sürdürmeksizin yerine getiren meslektaşlarımızındır” dedi.

YILIN HABER ÖDÜLLERİ CUMHURİYET’E

Törende, 2020 “Haber Ödülü”ne değer görülen yazarımız Miyase İlknur ile 2019 yılında “Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü” ve 2020 yılında “Haber Ödülü”ne layık görülen muhabirimiz Seyhan Avşar’ın ödüllerini CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel verdi. Özel, “Bu karanlığa mum yakanları, direnenleri yürekten tebrik ediyorum. Bu korkunç dönemde birçok basın emekçisi işlerinden edildiler. Bir yandan akreditasyon uygulanıyor. Basın kartının verilmesi Fahrettin Altun’un vicdanına bırakılmış durumda. Yapılması gereken düzenlemeye engel olan bir İletişim Başkanı ile adeta adı konmamış propaganda bakanıyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Özel, ayrıca önümüzdeki dönemde gazetecilerin sendikalaşmalarının önündeki tüm engellerin kaldırılacağı bir dönem olacağına dikkat çekti.

Gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’a 2019 yılı için yayımladıkları ‘Metastaz’ kitabı nedeniyle “Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü” verildi. Ödülü, Terkoğlu ve Pehlivan adına Müyesser Yıldız, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Abdülrezzak Altun’dan aldı.

“Yakın Dönem Türk Basın Tarihi” kitabıyla 2020 “Orhan Koloğlu İnceleme Araştırma Ödülü”ne değer görülen gazetemiz yazarı Hıfzı Topuz’un ödülünü ise kitabı beraber kaleme aldıkları akademisyen Recep Yaşar aldı.