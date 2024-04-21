Yazarımız Murat Ağırel 'Dünden yarına Cumhuriyet' etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi
Gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, İBB ve Cumhuriyet ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Dünden yarına Cumhuriyet' etkinliğinde okurlarıyla buluştu.
Cumhuriyet ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ‘Dünden yarına Cumhuriyet’ etkinliğinde yazarımız Murat Ağırel konuşmacı olarak yer aldı.
Ağırel, bugün Taksim Metrohan’da düzenlenen etkinlikte “Uyuşturucu Kıskacında Türkiye” başlıklı söyleşide yurttaşlarla bir araya geldi.
Ağırel söyleşinin ardından “Havala” adlı son kitabını okurlarına imzaladı.
‘GENÇLER UYUŞTURUCU KISKACINDA’
Konferansta konuşan Ağırel, "Ülkemiz uyuşturucu bataklığında saplanmış durumda. O insanları kurtarabilmek için büyük bedeller ödeniyor. En küçük kasabanın beldesine kadar bu uyuşturucular ulaşmış durumda. Çocuklarımız gençlerimiz bu uyuşturucu kıskacı altına girdi” dedi.
Ağırel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye’de geldiğimiz noktada bir an evvel uyuşturucunun önüne geçmek gerekiyor. Parti, kişi ayırt etmeksizin herkesin bu mücadelede yer alması gerekiyor. Uyuşturucuya başlama yaşı resmi olarak 15 olarak söyleniyor fakat 11-12 yaşlarındaki çocuklar da kullanıyor."
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