Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik: 'Sorular ÖSYM tarafından özensiz hazırlandı; biz mağdur olan tarafız'

04 Ağustos 2022 Perşembe, 14:59

KPSS'de soruların sızdırıldığı iddialarıyla tartışmaların odağına oturan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki farklı noktada arama yapılan Yediiklim Yayınevi yetkileri Ankara OSTİM’de bulunan merkez binaları önünde haklarındaki iddialara yanıt verdi.

"20 SORU AYNI ÇIKTI İDDİALARI ASILSIZDIR"

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Yediiklim Yayınevi sahibi Münir Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kuruma yöneltilen iddiaları reddetti, birebir aynı olduğu ifade edilen soruların sadece bir tane olduğuna vurgu yaptı.

Kamuoyuna yansıyan ve sosyal medyada gündem olan ‘20 soru birebir çıktı’ iddialarını kabul etmeyen Çelik, “20 soru aynı çıktı iddiaları asılsızdır. Böyle bir soru yoktur. Hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş gibi bir durum olamaz. Yayınevinin tarihinde yok” dedi.

"BİZ Mİ ÖSYM’DEN SORU ALMIŞIZ, ÖSYM Mİ BİZDEN ALMIŞ SİZ TAKTİR EDİN"

Eğitim alanında faaliyet gösteren yayınevlerinin sınavlarda sorulan sorulara yakın hazırladığı sorular ile prim yaptığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

“Biz dönem içinde 120 soru için 100 bin soru hazırlıyoruz. MEB sorularından esinlenerek soru hazırlanıyor. Biz benzer sorular yakalarsak kurum prim yapmış olacak. Yüzlerce yayınevi bunun üzerine kurgulanıyor. Buradaki sıkıntı Türkçe’de paragraf sorusu var. Geçen yıl DGS sınavında sorulmuş. Ben mi ÖSYM’den almışım, ÖSYM mi bizden almış siz taktir edin.”

"ÖSYM’NİN KAPISINDAN GEÇMEDİM"

Çelik, Yediiklim Yayıncılık adına devletten ihale aldığı iddialarına da cevap verdi; “ÖSYM’den ben çok ihale almışım. Ben Yediiklim tarihinde ÖSYM’nin kapısından geçmedim, kimseyi de tanımam. Sadece bu yıl bir ihale aldık. O da Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Suriyeli öğrencilerin Türkçe düzeylerini ölçmek amacıyla yaptığı bir ihaledir” dedi.

"MAĞDUR OLAN TARAF BİZİZ"

Hayatı boyunca hiçbir tarikata, cemaate, siyasi partiye üye olmadığını ifade eden Çelik, “Bulamazsınız. Biat etmeyen bir kişiliğim vardır” şeklinde konuştu.

Çelik, “Biz burada mağdur olan tarafız” ifadelerine yer vererek, “Her türlü saldırıya geçtiler. 1 milyon 600 bin gencin mağdur olmasına üzüldük. Sorular ÖSYM tarafından özensiz hazırlandığı yönünde bir sonuç çıkıyor burada” diye konuştu.

"YARGI YAYINEVİ İLE İŞTİRAKİMİZ VAR"

Türkiye’de Ankara Kızılay’daki Yediiklim şubesi başta olmak üzere 69 şubesinin kendisine ait olmadığını, Franchising sözleşmesiyle isimlerini kullanan kurumlar olduğuna dikkat çeken Çelik, “Benim oralarda ticari bir sorumluluğum, faaliyetim yoktur. Benim Yargı Yayınevi ile iştirakimiz olan yerler vardır. Şirket ortakları olarak biz gözükmemekteyiz. Onlarla organik bağımız vardır” şeklinde konuştu.

"SORUSU KPSS’DE ÇIKAN EĞİTMEN: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN"

KPSS’de çıkan ve yayınevinin deneme sınavı ile aynı olduğu iddia edilen matematik sorusunun benzer olduğunu ifade eden Çelik, soruyu hazırlayan kurum eğitmeni Mehmet Bilge Yıldız, “Biz soruları hazırlarken ÖSYM’nin geçmiş yıllarda yaptığı sınavlara bakarak soru hazırlamaktayız. 2015 yılı ÖSYM’nin yaptığı LYS sınavındaki sorunun rakamları değişmiş halidir. Bu soru daha önce ÖSYM tarafından 3 kez daha sorulmuş. Biz yüzlerce soru hazırlarken bir tanesinin denk gelmesi hayatın olağan akışına uygundur” dedi.

"SORULARI MEB’DEN ALDIK, REVİZE ETTİK"

Yine KPSS’de tarih alanında çıkan soruların bazılarının yayınevinin deneme sınavlarında yer aldığı iddiasına da kurumun tarih öğretmeni Ahmet Uğur Karakuzu cevap verdi.

Tarih sınavında benzer birkaç soru olduğuna vurgu yapan Karakuza, şunları söyledi:

“MEB kitabından esinlendiğimi, soruları da Yediiklim’in YouTube kanallarında tüm öğrencilere açık olarak yayınladığımı ifade etmek isterim. Biz MEB kitabındaki soruları aldık, yüzde 20 revize ettik. Mayıs, haziran ayında da ben bu soruyu Yotube kanalımda herkese aktardım. Bu soru sınavda çıktı. Benim burada art niyetim nasıl olabilir.”