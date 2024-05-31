Yeni aldığı telefon cebinde yandı! Panik anları kamerada...

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde arkadaşlarına yardım için geldiği dönerci dükkanında yeni aldığı pantolonun cebindeki telefonu, alev alarak yanan Mehmet Ece’nin (17) bacağında ve elinde kızarıklıklar oluştu. Olay anı ve iş yerinde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansırken, Ece, “Bir an bacağımın ısındığını fark ettim. Elimi attığımda elim de yandı. Telefonu çıkarttığım gibi yere attım, patladı, dumanlar yükseldi. Neye uğradığımızı şaşırdık, büyük panik yaşadık” dedi.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:56
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Kızıltepe ilçesindeki bir dönerci dükkanında, 28 Mayıs’ta sabah saatlerinde turşu yapımı için arkadaşlarına yardıma gelen Mehmet Ece’nin yeni aldığı pantolonunun cebindeki telefonu, bir anda alev aldı.

Hemen ayağa kalkan Ece, telefonu cebinden çıkararak yere attı. Telefondan dumanlar yükselirken, Ece’nin bacağında ve elinde kızarıklıklar oluştu.

Olay anı ve yaşanan panik de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

‘ELİMDE OLSAYDI BELKİ YÜZÜM DE YANACAKTI’

Mehmet Ece, “Dönercide çalışan arkadaşların yanına gelmiştim. O anda turşu hazırlıyorlardı. Ben de onlara yardım edeyim, dedim. Bir an bacağımın ısındığını fark ettim. Elimi attığımda elimde yandı. Telefonu çıkarttığım gibi yere attım, patladı, dumanlar yükseldi. Neye uğradığımızı şaşırdık, büyük panik yaşadık. Sonra arkadaşlarım yangın söndürme tüpü ile söndürdüler ama telefon kullanılmaz hale geldi, çöpe attık. Telefonun içinde bir sürü bilgilerim, fotoğraf ve videolarım vardı, hepsi yandı gitti. Yeni almıştım telefonu, mağdur olduk. Elimdeki kızarıklık krem sürdüğüm için geçti ama bacağımda hala duruyor. Elimde olsaydı belki de yüzümü yakacaktı, elim daha kötü olabilirdi. Herkesin dikkat etmesi lazım” diye konuştu.


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