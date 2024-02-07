Yeni çekilen yol çizgisinin üzerinden geçti, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
Adıyaman’da, yeni çekilen yol çizgisi üzerinden geçerek kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında Sırrı G., idaresindeki 02 HS 862 plakalı motosiklet, yeni çekilen yol çizgisinin üzerinden geçti. Henüz yeni olan çizginin üzerinden geçen motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
Meydana gelen kazada sürücü Sırrı G., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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