Yeni ‘ilke kararı’ yayımlandı: Koruma alanına GES izni çıktı

Yayınlanma: 27.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2024 - 04:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu’nun yeni ilke kararları yayımlandı. Güneş enerji santrallarına yönelik ilke kararında yapılan değişiklik ile “nitelikli doğal koruma alanlarında” güneş enerji santralı kurulmasına izin verildi.

Eskiden, 1. derece doğal SİT alanları, kesin korunacak hassas alanların yanı sıra nitelikli doğal koruma alanlarında da güneş enerji santralı projesine izin verilmiyordu.

“Nitelikli doğal koruma alanları” şu şekilde tanımlanıyor:

“Doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları.”

Bu alanlarda inşaat, madencilik faliyeti gerçekleştirilemiyor. Taş, toprak, kum alınamıyor. Atık dökülemiyor. Entegre tesisler ve örtü altı tarım uygulamaları hariç olmak üzere tarım ve hayvancılığa izin verilebiliyor. İskele, balıkçı barınağı yapılabiliyor. Beton, asfalt gibi malzemeler kullanılmadan kamping alanları düzenlenebiliyor.