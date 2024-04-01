Yeniden Refah Partisi üçüncü büyük parti oldu: İki kent belediyesini önde götürüyor

31 Mart yerel seçimlerinden sonuçlar gelmeye devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nin üçüncü büyük parti olması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:09
Yeniden Refah Partisi üçüncü büyük parti oldu: İki kent belediyesini önde götürüyor
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31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Resmi olmayan sonuçlara göre yurdun birçok yerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Sandıkların yüzde 75'inin açıldığı seçim sonuçlarına göre, CHP yüzde 43 ile birinci parti, AKP ise yüzde 38 ile ikinci parti oldu. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 5,99 oy oranı ile DEM Parti ve MHP'nin önüne geçerek üçüncü büyük parti oldu.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK

Resmi olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa ve Yozgat'ta seçimi önde götüren Yeniden Refah Partisi yüzde 5,99 ile üçüncü büyük parti oldu.

Yeniden Refah Partisi seçim süreci boyunca sık sık AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde yer almıştı.


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