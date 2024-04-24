Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından ASAL Araştırma, "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz" diye sordu. Bu ankete göre, yerel seçimde büyük bir hezimete uğrayan AKP’nin oyu düşerken, CHP’nin yükseldiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:35
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Abone Ol google-news

AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti olmasından sonra ‘erken seçim’ tartışmaları zaman zaman gündeme geliyor.

ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında 2000 kişi ile + - 1,95 hata payı ve CATI yöntemiyle yaptığı, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 36,3 olan AKP’nin oy oranı yüzde 32,2'ye düşerken, CHP'nin 25,8 düzeyindeki oyu yüzde yüzde 26.5'ya yükselmesine karşın AKP’nin ilk sıradaki yerini koruduğu görüldü.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oy oranına ulaşan İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5.6 olarak ölçüldü. İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde büyük oy kaybı yaşamıştı.

ASAL Araştırma'nın "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinde 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:

AKP: Yüzde 32.2

CHP: Yüzde 26.5

MHP: Yüzde 9.8

DEM Parti: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 5.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.5

Zafer Partisi: Yüzde 4.2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.6

Diğer: Yüzde 5.5


yerel seçim haberleri genel seçim haberleri Asal araştırma haberleri AKP haberleri CHP haberleri

İlgili Haberler

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk anket! Dikkat çeken sonuç: AKP'de kan kaybı devam ediyor...

31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk anket! Dikkat çeken sonuç: AKP'de kan kaybı devam ediyor...
Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?

Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?
AA Finans'ın anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

AA Finans'ın anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Oku Vali Bey!’: Taksim’in 1 Mayıs'ta emekçiye yasaklanmasına tepkiler büyüyor

‘Oku Vali Bey!’: Taksim’in 1 Mayıs'ta emekçiye yasaklanmasına tepkiler büyüyor
Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu
Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'

Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'
İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı

İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı
Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
Firari atlar trafikteki araçlara çarptı

Firari atlar trafikteki araçlara çarptı
Rusya-THY krizi büyüyor

Rusya-THY krizi büyüyor
Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor

Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor