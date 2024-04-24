Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 12:35

Güncelleme: 24.04.2024 - 12:35

AKP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti olmasından sonra ‘erken seçim’ tartışmaları zaman zaman gündeme geliyor.

ASAL Araştırma 26 ilde 20-21 Nisan tarihleri arasında 2000 kişi ile + - 1,95 hata payı ve CATI yöntemiyle yaptığı, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bir önceki genel seçimde oy oranı yüzde 36,3 olan AKP’nin oy oranı yüzde 32,2'ye düşerken, CHP'nin 25,8 düzeyindeki oyu yüzde yüzde 26.5'ya yükselmesine karşın AKP’nin ilk sıradaki yerini koruduğu görüldü.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 9,90 oy oranına ulaşan İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 5.6 olarak ölçüldü. İYİ Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde büyük oy kaybı yaşamıştı.

ASAL Araştırma'nın "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinde 'kararsızlar' dağıtıldıktan sonra oyların partilere göre dağılımı şöyle şekillendi:

AKP: Yüzde 32.2

CHP: Yüzde 26.5

MHP: Yüzde 9.8

DEM Parti: Yüzde 9.1

İYİ Parti: Yüzde 5.6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.5

Zafer Partisi: Yüzde 4.2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.6

Diğer: Yüzde 5.5