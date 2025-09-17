Yerlikaya duyurdu: 49 ilde suç örgütlerine operasyon, 115 gözaltı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.09.2025 08:42:00
AA
Bakan Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Düzce'nin de arasında bulunduğu 49 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 115 şüpheli hakkında "tefecilik", "kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "zimmet" ve "irtikap", "vergi usul kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "parada sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız."

