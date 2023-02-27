Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar kimdir? Mehmet Çınar hangi partiden?

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:22

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:22

27 Şubat'ta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Belediye Başkanı Mehmet Çınar gündem oldu. Mehmet Çınar'ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET ÇINAR KİMDİR?

Mehmet Çınar, 1977 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. İnönü Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam etmektedir. 2006 yılında Genç MÜSİAD Kurucu Başkanlık görevinde bulundu.

2009 yılında Malatya Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. İmar Komisyon Başkanlığı ve Ulaşım Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu.2009-2014 Türkiye Belediyeler Birliği Meclis üyeliği yaptı. 2014 Yerel Seçimleri’nde Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Mayıs 2018 tarihi itibariyle Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak Seçildi.

MEHMET ÇINAR HANGİ PARTİDEN?

Mehmet Çınar, AKP'nin adayı olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Çınar, evli ve dört çocuk babasıdır.