Yetkili servis yalanıyla dolandıranlar yakalandı!
İzmir’de, kendilerini yetkili servis olarak tanıttıkları kişileri, tamir etmek üzere aldıkları beyaz eşyaları geri getirmeyip dolandırdığı ileri sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kentte geçen yıldan beri 11 kişi, tamir için verdikleri beyaz eşyalarını geri getirmeyip dolandırıldıklarını belirterek polise şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kendilerini yetkili servis olarak tanıtıp internetten 'Beyaz eşya yetkili servisi' ilanı verdiklerini belirledi.
Şüphelilerin tamir etme bahanesiyle aldıkları beyaz eşyaları geri getirmeyip, mağdurları toplam 55 bin 750 TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Polisin 1 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S.İ., Ö.C.E. ve M.A.İ., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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