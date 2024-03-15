'Yılan grubu'na yönelik operasyon: 23 şüpheli adliyede

Yayınlanma: 15.03.2024 - 11:55

Güncelleme: 15.03.2024 - 11:56

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yılanlar grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

'Yılan B.' lakaplı B.Ş.'nin sağ kolu F. İ. aracılığı ile diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, bunun üzerine şüphelilerin de İncesu ilçesinde silahlı eylemler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu kapsamda 12 Mart'ta 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 3 tüfek, 1 el telsizi, 1 demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.