Yol ortasında taşlı sopalı kavga! 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 4 kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yol ortasında taşlı sopalı kavga! 4 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:40

Akçakale'ye bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruptakiler yol ortasında birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin çabasıyla yatıştırılan kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Şanlıurfa #kavga

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