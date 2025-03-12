Yol ortasında taşlı sopalı kavga! 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:40

Güncelleme: 12.03.2025 - 15:40

Akçakale'ye bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruptakiler yol ortasında birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin çabasıyla yatıştırılan kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.