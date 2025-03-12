Yol ortasında taşlı sopalı kavga! 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 4 kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akçakale'ye bağlı Fatih Sultan Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruptakiler yol ortasında birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.
Çevredekilerin çabasıyla yatıştırılan kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #Şanlıurfa #kavga
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- Küçükkaya'dan 'ROK' krizine yeni yorum!
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- Erdoğan'dan flaş 'DEM Parti' açıklaması
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni