Yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 10 yaralı
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bugün bir yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
Şebinkarahisar ilçesinden İstanbul’a yolcu taşıyan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen Özlem Turizm’e ait yolcu otobüsü, Şebinkarahisar çıkışı Aspasa mevkiinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
39 yolcunun bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 1’i ağır 10 kişi yaralanırken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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