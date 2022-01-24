Yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 10 yaralı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bugün bir yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

İHA
24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:18
Yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 10 yaralı
Abone Ol google-news

Şebinkarahisar ilçesinden İstanbul’a yolcu taşıyan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen Özlem Turizm’e ait yolcu otobüsü, Şebinkarahisar çıkışı Aspasa mevkiinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

39 yolcunun bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 1’i ağır 10 kişi yaralanırken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler