Yolcu otobüsü karlı ve buzlu yolda şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 10 yaralı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:18

Şebinkarahisar ilçesinden İstanbul’a yolcu taşıyan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen Özlem Turizm’e ait yolcu otobüsü, Şebinkarahisar çıkışı Aspasa mevkiinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

39 yolcunun bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 1’i ağır 10 kişi yaralanırken, yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



