Yozgat'ta tadilat için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tadilat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

AA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 19:32
Yozgat'ta tadilat için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi
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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Adliye binasının çatısındaki açık alanlara köpük sıkmak için çıkan teknisyen B.İ, (41) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralanan B.İ, 112 Acil Servis ekibince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen teknisyenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

 


Yozgat

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