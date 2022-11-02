Yozgat'ta tadilat için çıktığı çatıdan düşerek yaşamını yitirdi
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde tadilat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Adliye binasının çatısındaki açık alanlara köpük sıkmak için çıkan teknisyen B.İ, (41) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan B.İ, 112 Acil Servis ekibince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen teknisyenin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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