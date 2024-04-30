Yumruk atarak yere düşürdü, ardından gasbetti!

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:00

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:00

Olay, 25 Mart'ta saat 09.30 sıralarında Fatih Laleli'de meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yürüyen bir kişi 2 şüpheli tarafından takip edildi.

Şüphelilerden biri, önlerinde yürüyen kişiye yaklaşıp arkasından yumruk attı. Adam aldığı darbeyle yere düşerken sırtındaki çantayı diğer şüpheli aldı.

Şüpheliler çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden olay yerinden koşarak uzaklaştı. Gasbedilen kişi yurttaşların yardımıyla ayağa kalkabildi.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına alırken diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

GASP ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin yolda yürüyen adama yumruk attığı diğer şüphelinin ise çantayı aldığı anlar yer alıyor.