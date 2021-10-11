Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 183 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarının Türk karasularına ittiği 183 göçmen, İzmir'in Dikili, Menderes, Urla, Seferihisar, Çeşme ve Foça ilçelerinde kurtarıldı.
İzmir'in Dikili, Menderes, Urla, Seferihisar, Çeşme ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 183 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8-10 Ekim tarihleri arasında Dikili, Menderes, Urla, Seferihisar, Çeşme, Foça ilçesi açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Dikili'de 25, Menderes'te 48, Urla'da 37, Seferihisar'da 35, Çeşme'de 28 ve Foça'da 10 olmak üzere toplam 183 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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