Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 183 göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurlarının Türk karasularına ittiği 183 göçmen, İzmir'in Dikili, Menderes, Urla, Seferihisar, Çeşme ve Foça ilçelerinde kurtarıldı.

(DHA)
11 Ekim 2021 Pazartesi, 23:00
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 183 göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili, Menderes, Urla, Seferihisar, Çeşme ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 183 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8-10 Ekim tarihleri arasında Dikili, Menderes, Urla, Seferihisar, Çeşme, Foça ilçesi açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Dikili'de 25, Menderes'te 48, Urla'da 37, Seferihisar'da 35, Çeşme'de 28 ve Foça'da 10 olmak üzere toplam 183 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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