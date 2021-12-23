Yurt dışından getirilen cep telefonu için 2022'de ödenecek tutar belli oldu
Ticari amaç dışında yurtdışından getirilecek cep telefonu, televizyon radyo gibi cihazlar için 2022 yılında ödenecek bantrol ücreti belirlendi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için gelecek yıl bandrol ücreti belirlendi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda bandrol ücretinin 2019 yılında belirlenen şekilde tespit edilmesine karar verildiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl da 2019 kararı uygulanmıştı.
EURO KARŞILIĞI TL ÖDENECEK
Söz konusu ücretler, oto televizyonu için 8 euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro olarak belirlendi.
Ayrıca, yurtdışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek. Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 euro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 euro, videolarda 18 euro, set üstü medya kutuları (set top box) ile her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 euro olarak uygulanacak.
Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek. Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi.
Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu