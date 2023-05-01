Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 126 metreye ulaştı: Eski ilçe merkezi görünmez oldu

Artvin'de Yusufeli Barajı'nda 397,90 milyon metreküp su depolandı. Su yüksekliğinin 126,58 metreye ulaşmasıyla eski ilçe merkezi tamamen su altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 13:06
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 126 metreye ulaştı: Eski ilçe merkezi görünmez oldu
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Artvin Yusufeli Barajı'nda geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de su seviyesi her geçen gün yükseliyor.

Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında su yüksekliği 126,58 metreye, depolanan su miktarı da 397,90 milyon metreküpe ulaştı.

Binaların dipte kaldığı bölgede suyun yükselmesiyle eski yerleşim yeri de öğrenci yurdu binası dışında tamamen su altında kaldı.

İlçenin sakinlerinden Gamze Alkan, “Şu anda yaşadığımız evlerimizin, okuduğumuz okullarımızın yok oluşuna tanıklık ediyoruz. Hüzünlüyüz, duyguların tarifi zor” dedi.

Öğretmen Merve Karataş da “Okuduğum, öğretmenlik yaptığım okul sularla kaplandı. İster istemez insan duygulanıyor” diye konuştu.


Artvin Yusufeli Barajı Yusufeli

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