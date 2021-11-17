Yüz yüze eğitimde dönem raporu: 22 eğitim emekçisi öldü

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül’den bu yana geçen 10 haftada yüzlerce sınıf karantinaya alındı. Yüzlerce eğitim emekçisine ve öğrencilere koronavirüs tanısı konuldu, en az 22 eğitim emekçisi yaşamını kaybetti.

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından hazırlanan “ara tatil dönem raporu”nda, yüz yüze eğitimde yaşananlar şöyle sıralandı:

- Ek derslik, yeterli sayıda okul yapımı sağlanmadı. Ders süreleri kısaltılmadı. Sınıflar seyreltilmedi. Hijyen, fiziki mesafe, havalandırma ile ilgili önlemler alınmadı.

- Yüz yüze eğitimde alınması gereken önlemler için ayrılmayan kaynaklar salgının başından itibaren olduğu gibi “ekonomik öncelikler” için kullanıldı.

- Yüz binlerce çocuğun salgında öğretmen ihtiyacı daha da artmış ve MEB’in verileri ile en az 170 bin öğretmene ihtiyaç varken yalnızca 15 bin öğretmen atamasının yapılacağı haberi açıklandı.

- Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim emekçilerinin hakları korunmadı, 12 bin 535 öğretmen işini kaybetti.

- 1-3 Aralık’ta yapılacak Milli Eğitim Şûrası’nın başlıkları arasında “Salgın ve Eğitim” yer almadı.

- Yüz yüze eğitimin yalnızca üçüncü haftasında en az 1630 sınıf karantinaya alındı, en az 643 öğretmenle 5 bin 358 öğrenciye pozitif tanısı kondu.

- Müfredat seyreltilmedi. Öğrenciler yine tüm müfredattan sorumlu sayıldı. MEB, 8. ve 12. sınıflardan sonra 7. ve 11. sınıflar için de destekleme ve yetiştirme kursları açılması kararı aldı.

- Yayımlanan verilerde son bir yılda öğrenci sayısının 155 bin .938 azaldığı yer aldı. Ciddi bir okul terki sorunu somut bir gerçeklik iken öğrencilerin okullara dönüşü için gerekli önlemler alınmadı ve son yayımlanan verilerle bu sayı 675 bine ulaştı.

- Salgının ilk yılında üç öğrenciden biri (6 milyon) uzaktan eğitime ulaşamamış ve karantinaya alınan sınıflarla uzaktan eğitime erişim sorunu devam ediyor olmasına rağmen yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Çalışma Programı’nda yalnızca 664 bin 157 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtıldığı açıklandı.

DERS SÜRESİ 30 DAKİKA OLMALI

Eğitim İş Sendikası’nca yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için alınması gereken önlemler şunlar:

- Sözleşmeli, ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli.

- Pedagojik formasyona uygun olarak sınıf mevcutları oluşturulmalı ve bu ihtiyaca göre yeterli sayıda kadrolu öğretmen ataması acilen yapılmalı.

- Ders süreleri 30 dakika olarak belirlenmeli.

- Sınıflar seyreltilmeli, derslik başına düşen öğrenci sayısı pandemiye uygun hale getirilmeli.

- Sınıf mevcutlarını düşürmek için derslik yapımı bir an önce başlamalı.

- Her okula bir okul doktoru atanmalı.

- Okullara kadrolu, yardımcı ve idari personel atanmalı; okulların temizliği emin ellerde olmalıdır.

- Her sınıfın salgına uygun bir havalandırma sistemi olmalı.

- Her öğrenciye yetecek kadar maske dağıtılmalı.

- Dezenfektanlar başta olmak üzere tüm hijyen malzemeleri bakanlıklar tarafından temin edilmeli.