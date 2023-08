Yüzlerce ağaç kurutuldu

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

Çam ağaçlarının kurutularak ve yok edilerek düz bir alanın açılması, bölgede inşaat yapılacağı iddialarını gündeme getirdi.

‘ART NİYET ARANMALI’

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ duruma tepki göstererek “Her şeyden önce ‘Enstitü’ gibi araştırma yapan ve kendi alanında öğretime destek veren bir kamu kurumunun sorumluluğunda olan çam ağaçlarının göz göre göre yok edilmesinin hiçbir makul gerekçesi olmaz, kabul edilemez. Burada art niyet aranmalıdır. Kent içerisinde var olan 40-50 yıllık ağaçlar birer birer yok ediliyor. Her ağaç cinayetinden sonra aslında biz de eksiliyoruz” dedi. Kentin her ağaç kıyımından sonra daha da yaşanmaz hale geldiğini ifade eden Özdağ “Çünkü kent içinde ağacın olmadığı her alan bir ısı adasına dönüşerek sıcakların etkisini artırıyor. Yağış olduğunda ise yağışların toprak tarafından emilmeden doğrudan akışa geçmesine neden oluyor. Konuyu takip edeceğiz. Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvuruda bulunup araştırılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.