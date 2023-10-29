Yüzüncü yılın ilk bebeği 'Ata' doğdu

Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 29.10.2023 - 15:28

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına girdi. İstanbul'da Yağmur ve Erdem Öztürk çifti yüzyılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeklerine Ata ismini verdi.

Dün gece saat 00.05'te Kavacık'ta özel bir hastanede dünyaya gelen Ata, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebek olarak tarihe geçti.

"EN UYGUN İSİM..."

Baba Erdem Öztürk "Çok mutluyuz 29 Ekim'e denk geldiği için. Doktorumuzdan öğrendiğimiz zaman bize 29 Ekim dediğinde biz direkt isim düşünmeye başladık. En uygun isim olarak 'Ata'yı tespit ettik. Ata Öztürk bebeğimizin adı. Mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

Anne Yağmur Öztürk de, "29 Ekim normal doğum tarihiydi. Biz de istedik ki uyumlu olsun günün anlam ve önemine. Bir tane Ata'mız oldu. İnşallah adına yakışır bir şekilde vatana millete hayırlı bir evlat olur" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Doğumu gerçekleştiren Dr. Sadiye Eren, "Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir olayı yaşamış olmak çok çok daha güzel. Her zaman yeni bir yılın bebeğini kutlardık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk bebeğini kutluyoruz. Çok güzel bir duygu" dedi.