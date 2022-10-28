Zabıta memuru, seyyar satıcıyı darbetti: 'Görevden uzaklaştırıldı'
Adana’da zabıta memuru, tartıştığı seyyar satıcıyı darbetti. O onlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Seyhan ilçesinde sokakta sebze ve meyve satan seyyar satıcı ile zabıta memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta memuru, seyyar satıcıya tokat atarak yere düşürdü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik son buldu.
Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler, büyük tepki çekti.
‘GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI’
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, seyyar satıcıyı evinde ziyaret etti.
Akay, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından “Kamuoyunun ve bizlerin vicdanını yaralayan münferit bir olay üzerine, ilgili zabıta memuru görevden uzaklaştırılıp yasal işlemler başlatılmıştır” ifadeleriyle paylaştı.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- O liste nasıl hazırlanıyor
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!