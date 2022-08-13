Zeytinli Rock Festivali'nin iptalinde etkisi olan İlim Yayma Vakfı'na kaynaklar aktı

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:00

Festivali hedef alan bildirisi ile Zeytinli Rock Festivali’nin iptalinde parmağı olduğu iddia edilen İlim Yayma Cemiyeti, AKP iktidarında kamu kaynakları ile korunup kollanarak etkisini katlayarak artırdı. AKP’li yerel yönetimler cemiyet için harcama yarışına girerken 2012 yılından bugüne cemiyete ait yurtların yapımı, onarımı ve dekorasyonuna 12 milyon 613 bin TL’lik kamu kaynağı aktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İlim Yayma Cemiyeti, AKP iktidarında aldığı destek ile etki alanını genişletti. 1951 yılında kurulan ve imam hatip okulları açtıran cemiyet, AKP döneminde el üstünde tutuldu. İktidarın, “Kamu yararına dernek” statüsü verdiği İlim Yayma Cemiyeti, pek çok ayrıcalıktan yararlandırıldı.

BELEDİYE PARA DÖKTÜ

Yerel yönetimlerin İlim Yayma Cemiyeti için yaptığı harcama da cemiyete sağlanan ayrıcalıkları ortaya koydu. Cemiyete ait yurtlar için belediyelerin 10 yılda yaptığı harcama, 10 milyon TL’nin üzerine çıktı. En fazla harcamaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, AKP döneminde imza attı. Şirket, Üsküdar’da bulunan İlim Yayma Cemiyeti’ne ait yurtların ikmal inşaatı yapım işi için 2017 yılında 5 milyon 489 bin 69 TL’lik harcama gerçekleştirdi.

AKP idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi de cemiyete kasasını açtı. Belediye, 2015 yılında cemiyet için 2 milyon 677 bin 991 TL maliyetle öğrenci yurdu yaptırdı. KİPTAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra cemiyet için büyük harcamalara imza atan yerel yönetimler ve harcama tutarları şöyle: