Zeytinli Rock Festivali'nin iptalinde etkisi olan İlim Yayma Vakfı'na kaynaklar aktı
Zeytinli Rock Festivali’nin iptalinde etkisi olan İlim Yayma Cemiyeti, AKP döneminde her zaman el üstünde tutularak pek çok ayrıcalıktan yararlandı. 2012-2022 döneminde cemiyet için 12,6 milyon TL harcandı.
Festivali hedef alan bildirisi ile Zeytinli Rock Festivali’nin iptalinde parmağı olduğu iddia edilen İlim Yayma Cemiyeti, AKP iktidarında kamu kaynakları ile korunup kollanarak etkisini katlayarak artırdı. AKP’li yerel yönetimler cemiyet için harcama yarışına girerken 2012 yılından bugüne cemiyete ait yurtların yapımı, onarımı ve dekorasyonuna 12 milyon 613 bin TL’lik kamu kaynağı aktı.
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İlim Yayma Cemiyeti, AKP iktidarında aldığı destek ile etki alanını genişletti. 1951 yılında kurulan ve imam hatip okulları açtıran cemiyet, AKP döneminde el üstünde tutuldu. İktidarın, “Kamu yararına dernek” statüsü verdiği İlim Yayma Cemiyeti, pek çok ayrıcalıktan yararlandırıldı.
BELEDİYE PARA DÖKTÜ
Yerel yönetimlerin İlim Yayma Cemiyeti için yaptığı harcama da cemiyete sağlanan ayrıcalıkları ortaya koydu. Cemiyete ait yurtlar için belediyelerin 10 yılda yaptığı harcama, 10 milyon TL’nin üzerine çıktı. En fazla harcamaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, AKP döneminde imza attı. Şirket, Üsküdar’da bulunan İlim Yayma Cemiyeti’ne ait yurtların ikmal inşaatı yapım işi için 2017 yılında 5 milyon 489 bin 69 TL’lik harcama gerçekleştirdi.
AKP idaresindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi de cemiyete kasasını açtı. Belediye, 2015 yılında cemiyet için 2 milyon 677 bin 991 TL maliyetle öğrenci yurdu yaptırdı. KİPTAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra cemiyet için büyük harcamalara imza atan yerel yönetimler ve harcama tutarları şöyle:
- Pendik Belediyesi, cemiyetin öğrenci yurdu binasının tamir, tadilat ve onarım işleri için 2012 yılında 542 bin 530 TL harcadı. Belediye, onardığı yurda 59 bin 808 TL’lik de mobilya aldı.
- Cemiyete yurt yaptıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında yurdu 154 bin TL’lik mobilya ile donattı.
- Üsküdar Belediyesi, ilçedeki cemiyet yurdu için 2014 yılında mobilya satın alarak 88 bin 95 TL ödedi.
- Eyyübiye Belediyesi, 2015 yılında cemiyetin hizmet binasını 265 bin 100 TL harcama ile onardı.
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında İYC Yurdu’na asansör ve soğuk hava sistemi yaptırmak için 159 bin TL’yi gözden çıkardı. Belediye, yurdun konferans salonunu da 417 bin 500 TL’ye yeniden düzenledi.
- Yenişehir Belediyesi, cemiyete ait Kuran kursunu 1 milyon 255’ye onardı ve güçlendirdi.
- Mardin Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında kentteki cemiyetin binasının inşaatını 1 milyon 139 bin TL’ye tamamladı.
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Şubat 2022’de kentteki İYC yurdunda tadilat yaptırdı.
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