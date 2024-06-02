Zeytinliği yakan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir çiftlikteki çatı inşaatında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte çıkan yangında gözaltına alınan D.A. ve Y.A.Ö., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:30
Zeytinliği yakan 2 şüpheli serbest bırakıldı
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Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy- Doğanköy mahalleri arasındaki zeytinlikte çıktı. 

Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından 1,5 saatlik çaba sonucu kontrol altına alındı. 

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede yangının çıkış nedeninin bölgede bulunan bir çiftlikte çatı inşaatı sırasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı belirlendi. 

Yangına neden olan şüpheliler D.A. ve Y.A.Ö., gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından bugün sevk edildikleri mahkemece serbest kaldı.


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