Zonguldak Filyos’ta çevre talanı belgelendi
Zonguldak’taki doğa harikası Filyos’ta çevre talanı il Çevre Müdürlüğü tarafından belgelendi. Müdürlük, AKP’li belediyeden imara aykırı yapıların mevzuata uygun hale getirilmesini veya yıkılmasını istedi.
Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, geçen günlerde 15 adet yapı ruhsatına, 26 adet yapı ve bir yapı için alınmış 10 adet yapı kayıt belgesinin incelenmesi sonucunda üç adet yapının yedi adet bağımsız bölümünün imara aykırı olduğunu tespit etti. Müdürlük, tespitlerini imar yolsuzluklarına göz yuman AKP’li Belediye Başkanı Ömer Ünal’a iletti. İl Müdürlüğü, Filyos Belediyesi’ne imara aykırı binaların 30 gün içerisinde mevzuata uygun hale getirilmesini, aksi takdirde yıkımların yapılmasını istedi. Müdürlüğün gönderdiği evrakta, imar yolsuzluğunda uygulanacak yasa maddeleri hatırlatılarak, “Bahse konu imar aykırılıklarının 30 gün içerisinde mevzuata uygun hale getirilmesi, aksi halde yıktırılması hükümlerini uygulamak üzere ilgili idaresi olan Filyos Belediyesi’ne bildirilmiştir” denildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, müdürlüğün kararının kendilerine ulaştığını belirterek “Karar doğrudur. Varsa hata düzeltme yoluna gideceğiz. Söz konusu imara aykırı yapının bir tanesi de belediyemizin. Parka WC yapmıştık kaçak raporu tutulmuş. Biz de kararı uygulayacağız, millet nereye yaparsa yapsın” dedi.
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