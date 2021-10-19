Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 kişi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, 1 işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Göçük, dün öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Güntepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ruhsatı bulunan ancak eksiklikleri nedeniyle ruhsatı iptal edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. İşçilerden Erdal Aşkar'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.
11 SAAT SONRA CESEDİ ÇIKARTILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Erdal Aşkar'ın cesedine, 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşıdı. Aşkar'ın cesedi, saat 00.30 sıralarında maden işçileri tarafından ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Göçükten yaralı kurtulan Serkan K. ve diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Erdoğan ve Gül'ün başını ağrıtan mektup
- Doğal gazı yakmayan yandı!
- Davutoğlu kaza geçirdi
- İsrail'deki Lut Gölü'nde çırılçıplak poz verdiler
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- Yeni Akit yazarının okurlarıyla ekonomi kavgası
- Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
- İşte yıl sonunda beklenen dolar/TL kuru
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası