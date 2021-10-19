Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 kişi öldü

19 Ekim 2021 Salı, 07:50

Göçük, dün öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Güntepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce ruhsatı bulunan ancak eksiklikleri nedeniyle ruhsatı iptal edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Tavan çökmesi sonucu meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı. İşçilerden Erdal Aşkar'ın ise cansız bedenine ulaşıldı.

11 SAAT SONRA CESEDİ ÇIKARTILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerden Erdal Aşkar'ın cesedine, 11 saat süren çalışmanın ardından ulaşıdı. Aşkar'ın cesedi, saat 00.30 sıralarında maden işçileri tarafından ocaktan çıkartıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göçükten yaralı kurtulan Serkan K. ve diğer işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.