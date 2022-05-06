Zonguldak'ta kimyasal madde içen 2 çocuk ölümden döndü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kimyasal madde içen 2 çocuk hastanelik oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2022 Cuma, 07:00
Zonguldak'ta kimyasal madde içen 2 çocuk ölümden döndü
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Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (3) ve E.A. (5) yaşlarında olan iki çocuk evinde oyun oynadığı sırada kimyasal madde içeren kedi dış parazit ilacı ile bulaşık deterjanı sıvı içmesi sonucu rahatsızlandı. Ailelerin durumu fark etmesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Ö.(3) ve E.A.'yı (5) ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil servisten yapılan ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için M.Ö. ve E.A. Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Çocukların durumu iyi oldukları belirtildi.


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