Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
Bursa'da, yağış sırasında önündeki araca çarpmak istemeyen sürücü, direksiyonu aniden sağa kırarken, otomobilin kapısı açıldı. Arka koltukta oturan çocuk ise yola düştü. Çocuk yaralanmazken, bu anlar, araç kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Osmangazi ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, yağış sırasında önündeki araca çarpmamak için otomobilinin direksiyonunu aniden sağa kırdı.
Bu sırada aracın açılan sağ arka kapısından fırlayan 3 yaşlarındaki çocuk yola düştü.
Yara almadan kurtulan çocuk, ağlayarak, yolun sağında park halindeki 34 EVJ 727 plakalı aracın yanına gitti.
Çocuğun kapısı açılan araçtan düştüğünü fark eden kişi de koşarak yanına gittikten sonra alıp, yoluna tekrar devam etti.
Bu anlar ise araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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