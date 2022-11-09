Zooteknist ziraat mühendisleri Ankara'da buluştu

09 Kasım 2022 Çarşamba, 16:55

Tören eşliğinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşı İsmet İnönü'nün mozalelerini ziyaret ederek çelenk bırakan katılımcılar, Anıtkabir'deki tören sonrası Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde "Atatürk ve Tarım" konulu bir konferansa katıldılar.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof.Dr. Gürsel Dellal, Eski Rektör Prof. Dr. Cemal Taluğ tarafından verilen konferansın açılış konuşmasında ev sahibi olarak yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

Zootekni Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Berk Akkaş ise konuşmasında, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, ülkemiz hayvancılığı için yeni, güçlü ve donanımlı meslektaş kadrolarımızla, Cumhuriyet'e yakışır evlatlar olarak yaptığımız çalışmalarla gireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"GENÇLER GELECEĞİMİZDİR"

Etkinliğin düzenleyicisi, Zootekni Federasyonu Başkanı Dr. İsmail Mert ise dünden bugüne ülke hayvancılığının durumunu aktardığı konuşmasında, "Gençler, hem ülkemizin hem de mesleğimizin geleceği sizlersiniz. Üzerinize düşen bu sorumluluk bilinciyle kendinizi pişirip yetiştiriniz. Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Ulu Önderin de söylediği gibi; 'Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyet'in istikbalini aydınlatan ışık parıldar.' Derneklerimiz ve federasyon yönetimimizle her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Etkinlige katkıları için Ankara, İzmir, Bursa Büyükşehir Belediyeleri ve Nilüfer Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığına teşekkürde bulunan Başkan Mert, kurumlar arası işbirliğinin ne kadar önemli olduğuna ve birlikte yapılan çalışmaların güzelliğine değindi.

YOĞUN KATILIM

Konferans sonrası Federasyon eski baskanları Prof. Dr. Hasan Rüştü Kutlu, Prof.Dr. Gürsel Dellal ve Prof.Dr. Mesut Türkoğlu'na hizmet teşekkür plaketleri verildi.

Etkinlikte, aralarında Anıtkabir Komutanı, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı; Ankara, Bursa ve Konya dernek başkan ve yönetimleri; Uludağ, Ankara, Selçuk ve Erciyes üniversiteleri öğretim üyeleri; Ege, Uşak, Uludağ, Adnan Menderes, Ankara ve Çukurova üniversiteleri zootekni öğrenci toplulukları; Ahi Evran, Selçuk, On Sekiz Mart, Dicle, Yüzüncü Yıl ve On Dokuz Mayıs üniversiteleri zootekni öğrencileri dahil 250 kişi hazır bulundu.