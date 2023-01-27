Zülâl Kalkandelen’in açtığı hakaret ve tehdit davası ertelendi

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 04:00

Gazetemizin yazarı ve yayın kurulu üyesi Zülâl Kalkandelen’in at yarışlarıyla ilgili yazdığı yazısı üzerine kendisine hakaret ve tehdit edenlere açtığı davanın İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması dün görüldü. Sanıklar duruşmaya gelmezken Kalkandelen avukatıyla birlikte adliyede hazır bulundu. Duruşma 4 Temmuz’a ertelendi.

Zülâl Kalkandelen, 2020 yılında at yarışı sektörüne dair yazdığı yazıdan sonra kendisine sosyal medyada hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve kamu davası açılmıştı.