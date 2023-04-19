Yayınlanma: 19.04.2023 - 11:38

Güncelleme: 19.04.2023 - 11:38

7 Saniye filminin yönetmen koltuğunda Simon Fellows oturuyor. Filmin senaryosunu Martin Wheeler kaleme aldı. Ünlü oyuncuların rol aldığı film 2005 yılında ABD'de vizyona girdi. 1 Saat 36 dakika olan filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, 7 Saniye filmi konusu nedir? 7 Saniye filmi oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

7 SANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin çekimleri 00:07'de başlamıştı ve filmin ismini 7 saniye koymak bu anda akıllarına geldi.

Jack Tuliver (Wesley Snipes) artık normal işleri bırakmıştır.Artık o profesyonel bir hırsızdır. Tolliver ve ekibi yeni bir iş için hazırlanırlar. Bu sefer çok pahalı Van Gogh çalacaklardır. Fakat eski Delta Gücü Komandosu olan Jackin işleri tamamen yanlış gider. Ve işe Rus gangsteride karışmıştır. Bu da yetmezmiş gibi Jack yanlışlıkla arabasını kullandığı bir çavuşa rastlar. Daha sonra çavuşdan onunla iş birliğinde olduğundan dolayı polisler şüphelenirler ve Tuliveri bir cinayet ile suçlarlar. Fakat Çavuş Kelly Anders kendisini kurtarmak için çalışır ve Tolliverinde o cinayeti işlemediğini kanıtlamaya çalışır.

7 SANİYE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Wesley Snipes - Jack Tuliver

Corey Johnson - Tool

Tamzin Outwaite - Sgt. Kelly Anders

George Anton - Banner

Adrian Pintea - Grapini

Serge Soric - Mikhail

Pete Lee Wilson - Alexsie Kutchinov

Elias Ferkin - Pro 1

Stephen Boxer - Underhill

Adrian Lukis - Vanderbrink

Tomi Cristin - Captain Szabo

Gergina Rylance - Suza

Deobia Oparei - Spanky

Bogdan Farkas - Pro 2

Andrei Ionescı - Frank

7 SANİYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

7 Saniye (7 Seconds) filmi IMDb puanı 10 üzerinde 4.7 olarak belirlendi.