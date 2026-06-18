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Ailenin Şerefi konusu ne? Ailenin Şerefi filminin oyuncuları kim?

Ailenin Şerefi konusu ne? Ailenin Şerefi filminin oyuncuları kim?

18.06.2026 11:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ailenin Şerefi konusu ne? Ailenin Şerefi filminin oyuncuları kim?

Ailenin Şerefi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ailenin Şerefi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ailenin Şerefi konusu ne? Ailenin Şerefi filminin oyuncuları kim?
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Ailenin Şerefi filminin yönetmenl koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Filmin senaristliğini ise Seçil Çömlekçi üstleniyor. Peki, Ailenin Şerefi konusu ne? Ailenin Şerefi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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AİLENİN ŞEREFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailenin Şerefi, hayatı boyunca ailesini arayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Şeref, hayatı boyunca ailesini arayan bir adamdır. Beklenmedik bir anda ailesinin onu bulmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Midyat'ın önde gelen ailelerinden birinin çocuğu olan Şeref, iftira yüzünden babasının hapse atılmasıyla ailesinin başına geçer. Babasının cezaevinden çıkarmaya çalışan Şeref, bu süreçte kendisini komik olayların içerisinde bulur.

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Halil İbrahim Kurum

Melis Tüzüngüç

Gürsu Gür

AİLENİN ŞEREFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ailenin Şerefi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.1 olarak belirlendi.

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