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Ateş Yağmuru filminin konusu ne? Ateş Yağmuru filminin oyuncuları kim?

Ateş Yağmuru filminin konusu ne? Ateş Yağmuru filminin oyuncuları kim?

27.06.2026 18:58:00
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Haber Merkezi
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Ateş Yağmuru filminin konusu ne? Ateş Yağmuru filminin oyuncuları kim?

Ateş Yağmuru (Skyfire) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ateş Yağmuru filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ateş Yağmuru filminin konusu ne? Ateş Yağmuru filminin oyuncuları kim?
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senaristliğini ise Wei Bu ve Sidney King üstleniyor. Peki, Ateş Yağmuru filminin konusu ne? Ateş Yağmuru filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar... 

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ATEŞ YAĞMURU FİLMİNİN KONUSU NE?

Ateş Yağmuru filmi, Tianhuo Adası’nda yeniden harekete geçen ölümcül bir yanardağın ortasında hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyesini anlatıyor. Pasifik’teki volkanik kuşakta yer alan ada, iş insanı Jack Harris tarafından dev bir yanardağ tema parkına dönüştürülmüştür.

Annesini yıllar önce burada yaşanan bir felakette kaybeden genç bilim insanı Meng Li, geliştirdiği volkanik uyarı sistemiyle yeni bir faciayı önlemek için adaya geri döner. Ancak uzun süredir sessiz olan yanardağ aniden faaliyete geçer. Büyük patlamalar ve kaos başlarken, adadaki herkes hayatta kalmak ve kaçabilmek için zamana karşı mücadele etmek zorunda kalır.

ATEŞ YAĞMURU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Isaacs

Hannah Quinlivan

Xueqi Wang

ATEŞ YAĞMURU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ateş Yağmuru filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.

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